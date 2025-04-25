"Думаю, мы заслужили чемпионство"

"Это был хороший матч, мы играли против сильного соперника".

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил футболист "Карабаха" Патрик Андраде, комментируя ответный матч полуфинала Кубка Азербайджана против "Араз-Нахчывана" (3:0).

Он сказал, что у нахчыванской команды хороший стиль игры:

"У них качественные игроки. Мы сделали все, чтобы победить. Это было самое главное. У нас много времени, чтобы подумать о финальной игре".

31-летний полузащитник отметил, что "Карабах" проводит хороший сезон в чемпионате Азербайджана:

"Мы успешно выступаем в лиге в этом году. Мы играли сильнее соперника почти во всех играх. Потеряли очки в очень малом количестве матчей. Думаю, что мы заслужили чемпионство".

Андраде также рассказал о том, останется ли он в агдамском клубе:

"Мой контракт заканчивается летом. Пока ничего определенного о новом контракте сказать не могу".

Отметим, что в финале Кубка Азербайджана "Карабах" встретится с "Сабахом". Матч состоится 31 мая на городском стадионе Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде.