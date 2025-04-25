https://news.day.az/sport/1747834.html Азербайджанские дзюдоисты выступят на Европейском турнире по ката Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Европейском турнире по ката, который состоится 26 апреля в польском городе Радом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в составе национальной команды на татами выйдут шесть спортсменов. Они представят технику в двух направлениях: "Наге-но-ката" и "Катаме-но-ката".
Азербайджанские дзюдоисты выступят на Европейском турнире по ката
Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Европейском турнире по ката, который состоится 26 апреля в польском городе Радом.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в составе национальной команды на татами выйдут шесть спортсменов. Они представят технику в двух направлениях: "Наге-но-ката" и "Катаме-но-ката".
В дисциплине "Наге-но-ката" в роли тори (атакующий) выступят Исмаил Рзаев и Натиг Гурбанлы, а в роли укэ (партнёр, принимающий приемы) - Эльчин Маилов и Самир Исмаилов.
В "Катаме-но-ката" за медали поборются Рафиг Наджафов и Сеймур Меджидли
Отмечается, что в соревнованиях примут участие 92 дзюдоиста (61 мужчина и 31 женщина) из 13 стран.
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