Азербайджанские дзюдоисты выступят на Европейском турнире по ката

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Европейском турнире по ката, который состоится 26 апреля в польском городе Радом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в составе национальной команды на татами выйдут шесть спортсменов. Они представят технику в двух направлениях: "Наге-но-ката" и "Катаме-но-ката".

В дисциплине "Наге-но-ката" в роли тори (атакующий) выступят Исмаил Рзаев и Натиг Гурбанлы, а в роли укэ (партнёр, принимающий приемы) - Эльчин Маилов и Самир Исмаилов.

В "Катаме-но-ката" за медали поборются Рафиг Наджафов и Сеймур Меджидли

Отмечается, что в соревнованиях примут участие 92 дзюдоиста (61 мужчина и 31 женщина) из 13 стран.