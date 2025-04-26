https://news.day.az/world/1748027.html Путин готов к диалогу с Украиной Президент России Владимир Путин на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России вести переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий. Как передает Day.Az, эту информацию журналистам предоставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин готов к диалогу с Украиной
Президент России Владимир Путин на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России вести переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий.
Как передает Day.Az, эту информацию журналистам предоставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе переговоров с посланником Дональда Трампа Путин вновь подчеркнул, что Москва готова возобновить диалог с Киевом на условиях без предварительных требований.
Ранее президент России предложил обсудить, в том числе, вопрос о прекращении ударов по гражданским объектам в рамках двусторонних переговоров с Украиной.
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