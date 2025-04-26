Сегодня исполняется 117 лет со дня рождения Мир Джалала Пашаева

Сегодня исполнилось 117 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева, который оказал огромное влияние на развитие азербайджанской литературы, науки и образования.

Как передает Day.Az, Мир Джалал Али оглу Пашаев родился 26 апреля 1908 года в селе Ардебиль в Южном Азербайджане. В детстве он переехал с семьей в Гянджу, где и прошло его раннее детство.

Писательскую деятельность Мир Джалал Пашаев начал в 1928 году, создав свое первое научное произведение. Его роман "Манифест молодого человека" и рассказы, отражающие дух времени, принесли ему известность. Однако его самые значительные труды, такие как "Творчество Физули", "Азербайджанская литература ХХ века", "Литературные школы Азербайджана (1905-1917)" и "Основы литературоведения", стали важным вкладом в азербайджанскую литературную науку.

Пашаев также оставил заметный след в литературе как автор поэтических произведений. В 30-е годы его стихи и рассказы публиковались в журналах "Шарг гадыны", "Молодой рабочий", "Революция и культура", "Литературная газета". В 1932 и 1935 годах увидели свет его сборники очерков и новелл.

В рассказах, таких как "Воришка огорода", "Доктор Джинаятов", "Использование", "Сваты вернулись", "После плова", "Анкет Анкетов", "Заграничная болезнь", "Мирза Шафи", "Биография Мохлетова", "Банкет друга", Пашаев использовал неповторимый сатирический стиль. В этих произведениях он отражал борьбу старого с новым, человеческие чувства, патриотизм и уважение к родителям.

В 1935 году был опубликован его роман "Воскресший", в котором, как отмечал академик Мамед Ариф, Пашаев проявил себя как внимательный реалист.

Перу Мир Джалала Пашаева принадлежат шесть романов. Три из них - "Манифест молодого человека", "Воскресший" и "Куда держим путь?" - посвящены прошлому, а "Открытая книга", "Сверстники" и "Новый город" рассказывают о современной жизни. В этих произведениях автор исследует судьбы нескольких героев, раскрывая их психологию и внутренний мир.

В 1940 году Мир Джалал Пашаев написал научный труд "Поэтические особенности Физули", а в 1947 году - "Литературные школы Азербайджана". За эти достижения он получил степень доктора филологических наук.

Произведения знаменитого азербайджанского писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева переведены на множество иностранных языков и продолжают привлекать внимание читателей по всему миру.