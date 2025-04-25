В Германии восстановлен исторический фильм «На дальних берегах»

По заказу посольства Азербайджана в Германии в Берлине была оцифрована и восстановлена немецкоязычная версия фильма "На дальних берегах" (1958), при этом качество изображения и звука было значительно улучшено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация поступила от посольства Азербайджана в Германии.

Немецкий дубляж фильма был сделан студией DEFA в 1959 году, и фильм был показан под названием "Damals in Triest".

Благодаря сотрудничеству посольства с студией DEFA и архивами, была найдена и восстановлена версия фильма на немецком языке. Процесс реставрации был проведён компанией в Берлине, специализирующейся на восстановлении классических кинолент.

При содействии посольства 23 апреля в кинотеатре научного центра "Urania" в Берлине состоялся показ восстановленной версии фильма, приуроченный к 80-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Мероприятие собрало представителей государственных структур Германии, послов, учёных, культурных деятелей, кинокритиков, журналистов, а также членов азербайджанской, турецкой и других общин Германии.

В своей речи посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что фильм "На дальних берегах" отражает решимость и стойкость партизана Мехти Гусейнзаде и его родной страны - Азербайджана.

Посол подчеркнул важный вклад Азербайджана в общую Победу над фашизмом, напомнив, что на фронт ушло около 700 тыс. азербайджанцев, более 300 тыс. из которых погибли. Более 170 тыс. солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями, в том числе 130 удостоены звания "Герой Советского Союза". Он также отметил, что национальные стрелковые дивизии, состоящие из азербайджанцев, прошли боевой путь от Кавказа до Берлина.

Н. Агаев также подчеркнул, что Азербайджан внес неоценимый вклад в борьбу с фашизмом, предоставив энергетические ресурсы, которые сыграли ключевую роль в достижении Победы.

Фильм вызвал большой интерес у зрителей.