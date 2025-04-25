Еще пять азербайджанских дзюдоистов сразятся на чемпионате Европы

Сегодня еще пять дзюдоистов из Азербайджана начнут борьбу на чемпионате Европы, который проходит в столице Монтенегро - Подгорице.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в третий день соревнований среди мужчин Зелим Цкаев (81 кг) встретится с Орелиен Бонферрони (Швейцария), Омар Раджабли (81 кг) - с победителем пары Джон Вренози (Албания) / Еэту Иханамаки (Финляндия), а Мурад Фатиев (90 кг) - с Александером Сидорюки (IJF).

Среди женщин Судаба Агаева (70 кг) сразится с Аделиной Новицки (Израиль), а Гюнель Гасанлы (70 кг) - с Анной Олейник-Корнийко (Украина).

Поединки начнутся в 12:30 по бакинскому времени.

Отметим, что ранее азербайджанские дзюдоисты Ахмед Юсифов (60 кг) и Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевали бронзовые медали.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.