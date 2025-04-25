https://news.day.az/officialchronicle/1747683.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили церковь Пресвятой Девы Марии в Баку, выразили соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска 25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили церковь Пресвятой Девы Марии в Баку, выразили соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили церковь Пресвятой Девы Марии в Баку, выразили соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска
25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили церковь Пресвятой Девы Марии в Баку, выразили соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу государства и первую леди встретил Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете.
Президент Азербайджана и первая леди оставили запись в траурной книге.
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