Масштабный лесной пожар в Индии

Масштабный лесной пожар уничтожил огромную территорию леса в индийском штате Аруначал-Прадеш.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сильный ветер раздувает пламя все сильнее и сильнее. Людей начали эвакуировать.