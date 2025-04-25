https://news.day.az/unusual/1747593.html Масштабный лесной пожар в Индии - ВИДЕО Масштабный лесной пожар уничтожил огромную территорию леса в индийском штате Аруначал-Прадеш. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильный ветер раздувает пламя все сильнее и сильнее. Людей начали эвакуировать.
Масштабный лесной пожар в Индии - ВИДЕО
Масштабный лесной пожар уничтожил огромную территорию леса в индийском штате Аруначал-Прадеш.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильный ветер раздувает пламя все сильнее и сильнее. Людей начали эвакуировать.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре