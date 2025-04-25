Возвращение в Западный Азербайджан должно стать частью общего процесса справедливого мира и устойчивой безопасности в регионе.

Об этом в интервью Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Как отметила наша собеседница, права азербайджанцев на возвращение в Западный Азербайджан имеют под собой законные основания в международном праве и исторической справедливости. Для их реализации необходимы политическая воля, дипломатические усилия и международная поддержка.

По ее словам, в XXI веке произошли три крупные волны депортаций азербайджанцев из территории современной Армении.

"Азербайджанцы, подвергшиеся депортациям в 1918-1920, 1947-1950 и 1988--1989 гг., имеют прочные юридические основания требовать репатриации.

Во-первых, были нарушены основные международные нормы о правах человека.

Во-вторых, факт депортаций носил этнически мотивированный и насильственный характер.

В-третьих, существует документальное и правовое подтверждение связи с территорией. Это даёт основание для юридических исков о реституции (возврате собственности или компенсации)", - отметила С.Микаилова.

Как подчеркнула депутат, согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право возвращаться на свою Родину, а Международный пакт о гражданских и политических правах прямо запрещает произвольное лишение этого права. Эти нормы подтверждают, что депортации, совершённые исключительно на основании этнической принадлежности, противоречат международным обязательствам.

"В случае этнических азербайджанцев, депортированных из Армении, основанием служат как факты насильственного изгнания, так и существующие доказательства принадлежности к региону, включая документы на недвижимость, карты кладбищ, мечетей, школ, что говорит о многовековом укоренении азербайджанцев на этих землях", - заявила парламентарий.

В заключение С.Микаилова отметила, что вопрос репатриации азербайджанцев в Западный Азербайджан подразумевает восстановление попранных прав и обеспечение условий для мирного сосуществования в регионе Южного Кавказа.

"Азербайджан стремится к тому, чтобы права наших соотечественников были признаны и обеспечены так же, как это предусмотрено международными стандартами. Возвращение в Западный Азербайджан должно стать частью общего процесса справедливого мира и устойчивой безопасности в регионе", - резюмировала Севиль Микаилова.

Абдул Керимханов