Арестован охранник, избивший Агададаша Агаева

Нуреддин Джалилов, оказавшийся в центре скандала после инцидента с народным артистом Азербайджана Агададашем Агаевым, был арестован на 15 суток по административному решению.

Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, подробности ареста Джалилова пока не раскрыты, однако ожидается, что информация будет предоставлена позже.

Напомним, инцидент между Агададашем Агаевым и охранником клиники MedEra Нуреддином Джалиловым произошел 23 июля 2024 года в Бинагадинском районе. Во время конфликта Агаев бросил топор в охранника, который, в свою очередь, попал в сотрудницу клиники, Назакет Пашаеву, причинив ей травмы. В ответ Джалилов избил Агаева.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, и оба участника инцидента, Агаев и Джалилов, были привлечены к уголовной ответственности. Позже, дело Джалилова по иску потерпевшего было выделено в отдельное производство.

В ходе судебного разбирательства стороны смогли достичь примирения, и суд вынес условные приговоры для обоих.