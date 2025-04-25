В российском городе взорвался автомобиль

В Балашихе Московской области России произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб один человек. Причиной трагедии стал взорвавшийся газовый баллон.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По предварительным данным, взрыв произошел после возгорания, что привело к детонации газового баллона.

Инцидент произошел в Балашихе, рядом с домом 2 на бульваре Нестерова. В региональном МЧС подтвердили, что взрыв произошел во время возгорания автомобиля.