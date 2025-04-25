https://news.day.az/world/1747675.html В российском городе взорвался автомобиль - ФОТО - ВИДЕО В Балашихе Московской области России произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб один человек. Причиной трагедии стал взорвавшийся газовый баллон. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, взрыв произошел после возгорания, что привело к детонации газового баллона.
В российском городе взорвался автомобиль - ФОТО - ВИДЕО
В Балашихе Московской области России произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб один человек. Причиной трагедии стал взорвавшийся газовый баллон.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
По предварительным данным, взрыв произошел после возгорания, что привело к детонации газового баллона.
Инцидент произошел в Балашихе, рядом с домом 2 на бульваре Нестерова. В региональном МЧС подтвердили, что взрыв произошел во время возгорания автомобиля.
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