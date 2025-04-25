Представители министерств обороны Азербайджана и Узбекистана провели встречу в Баку
В Баку состоялась рабочая встреча между делегациями министерств обороны Азербайджана и Узбекистана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
На мероприятии, проведенном в соответствии с подписанным на текущий год планом двустороннего военного сотрудничества, Управлением военной стратегии и оборонного планирования министерства обороны гостям был представлен обширный брифинг о проделанной в армии Азербайджана работе в области оборонного планирования и управления проектами, реализуемыми в этом направлении.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.
В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.
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