За последние 92 дня в Джебраиле обнаружено 875 мин

За последние 92 дня в Джебраиле было обнаружено 875 мин.

Об этом сказал журналистам оперативный руководитель 3-й группы по разминированию Агентства по разминированию Гадир Намазалиев в рамках поездки в Джебраильский район делегации путешественников клуба "NomadMania", сообщает Day.Az.

По его словам, на минном участке, обозначенном как "Мехдили 006/05", на территории села Мехдили Джебраильского района в течение 92 рабочих дней ведутся операции по разминированию.

"Общая площадь участка составляет 83 тыс. 511 кв. м. На сегодня 82,4 процента, то есть 56 тысяч 500 кв. метров очищено от мин. В ходе разминирования было обнаружено 875 мин, одно самодельное взрывное устройство. Эти устройства обезврежены", - отметил он.

Г.Намазалиев сообщил, что 720 найденных за эти дни противопехотных мин были изготовлены армянами. "155 единиц противотанковых мин - российского производства. Этот район является сельским и уровень загрязнения почвы металлами высок, поэтому работать с детектором сложно, участок очищается другими способами", - сказал он.