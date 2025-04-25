Джейхун Байрамов заявил о потенциале для роста сотрудничества между ЕС и Азербайджаном

Партнерство между ЕС и Азербайджаном может стать более продуктивным в будущем.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

"ЕС является для Азербайджана основным торговым партнером. В прошлом году товарооборот с ЕС составил около 20 миллиардов долларов США. В последние годы в этом процессе сотрудничества наблюдалась определенная застойность. Достигнута договоренность о том, что в течение следующих месяцев обе стороны предпримут практические шаги для завершения оставшихся открытыми вопросов по проекту соглашения между Азербайджаном-ЕС", - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет остается надежным партнером ЕС, включая сотрудничество в энергетической сфере.