Джейхун Байрамов заявил о потенциале для роста сотрудничества между ЕС и Азербайджаном
Партнерство между ЕС и Азербайджаном может стать более продуктивным в будущем.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.
"ЕС является для Азербайджана основным торговым партнером. В прошлом году товарооборот с ЕС составил около 20 миллиардов долларов США.
В последние годы в этом процессе сотрудничества наблюдалась определенная застойность. Достигнута договоренность о том, что в течение следующих месяцев обе стороны предпримут практические шаги для завершения оставшихся открытыми вопросов по проекту соглашения между Азербайджаном-ЕС", - сказал он.
Он отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет остается надежным партнером ЕС, включая сотрудничество в энергетической сфере.
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