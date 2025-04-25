https://news.day.az/world/1747655.html Пакистан обеспокоен угрозой ядерной войны Минобороны Пакистана предупредило о рисках эскалации политического кризиса с Индией вплоть до угрозы начала ядерной войны. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Sky News. "Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство", - сказал пакистанский министр.
Пакистан обеспокоен угрозой ядерной войны
Минобороны Пакистана предупредило о рисках эскалации политического кризиса с Индией вплоть до угрозы начала ядерной войны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Sky News.
"Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство", - сказал пакистанский министр.
По словам Асифа, вероятный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном станет проблемой глобального масштаба.
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