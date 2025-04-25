Пакистан обеспокоен угрозой ядерной войны

Минобороны Пакистана предупредило о рисках эскалации политического кризиса с Индией вплоть до угрозы начала ядерной войны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Sky News.

"Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство", - сказал пакистанский министр.

По словам Асифа, вероятный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном станет проблемой глобального масштаба.