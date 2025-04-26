Сирия и Ирак договорились создать рабочий механизм для управления погранпереходом

Власти Сирии и Ирака договорились создать рабочий механизм для управления пограничным переходом "Эт-Танф" - "Аль-Валид" на границе между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство SANA.

Вопрос обсуждался на встрече иракской делегации под руководством главы разведки Хамида аш-Шатри с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Она состоялась в пятницу во дворце "Каср аш-Шааб" в Дамаске.

Приграничный КПП на сирийской территории носит название "Эт-Танф", на иракской - "Аль-Валид". Эта зона является местом активности вооруженных боевиков.