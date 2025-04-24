Трамп назвал срок, после которого США могут выйти из переговоров по Украине

Вопрос о возможном прекращении Соединенными Штатами попыток содействовать урегулированию в Украине, а также оказания военной помощи Киеву Вашингтоном можно будет ставить через две недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такой промежуток времени обозначил президент США Дональд Трамп, подчеркнувший при этом, что он рассчитывает на успех нынешних переговоров по преодолению конфликта на Украине.

"Давайте посмотрим, что произойдет. Думаю, мы заключим сделку", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Овальном кабинете Белого дома.

У Трампа поинтересовались, будет ли означать возможный выход США из переговоров по Украине прекращение поставок оружия и военной техники Киеву со стороны Вашингтона, снабжение его американской разведывательной информацией.

"И если мы заключим сделку, это будет великолепно, нам не придется переживать по поводу ответов на ваш вопрос. Вы можете [вновь] задать этот вопрос через две недели, и [тогда] посмотрим", - отметил глава вашингтонской администрации. "Но мне кажется, мы подбираемся очень близко [к договоренности]. <...> Будем надеяться, нам не придется отвечать на этот [вопрос]", - добавил Трамп.