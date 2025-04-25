В Баку начался второй день Конференции по космическим технологиям

В Баку стартовал второй день Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025)

Как сообщает Day.Az, мероприятие организовано Космическим агентством Азербайджана (Азеркосмос).

Сегодня, как и в первый день Конференции, основными темами повестки дня станут "Дистанционное зондирование Земли для устойчивого регионального развития", "Роль спутниковой связи в Центральной Евразии", "Инновации и инвестиции в космическую промышленность" и другие.

Вчера "Азеркосмос" подписал меморандумы о взаимопонимании с рядом компаний, а сегодня ожидается подписание нескольких новых документов в космической сфере.

Отметим, что мероприятие собрало более 400 участников, представляющих 112 организаций из 35 стран. В числе участников - представители регионов Ближнего Востока, Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также Африки.

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