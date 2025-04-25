Во Франции раскритиковали странное поведение Макрона

Французский глава Эммануэль Макрон в панике отверг возможное урегулирование конфликта в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях, в состоянии совершенно удивительного волнения!" - подчеркнул политик.

До этого Флориан Филиппо заявил, что Макрон и Европейский союз втайне от французских граждан приближают войну.