https://news.day.az/world/1747561.html Во Франции раскритиковали странное поведение Макрона Французский глава Эммануэль Макрон в панике отверг возможное урегулирование конфликта в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Во Франции раскритиковали странное поведение Макрона
Французский глава Эммануэль Макрон в панике отверг возможное урегулирование конфликта в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях, в состоянии совершенно удивительного волнения!" - подчеркнул политик.
До этого Флориан Филиппо заявил, что Макрон и Европейский союз втайне от французских граждан приближают войну.
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