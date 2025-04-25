Как сохранить и развить свой бизнес в условиях, когда мир меняется и едва ли не каждый день диктует новые условия? Этот вопрос беспокоит предпринимателей многих стран, в т. ч. Азербайджана. Для его решения используются различные средства. В этом плане стоит рассмотреть вариант получения гражданства на основании инвестиций. Такие вложения позволят не только быстро оформить второй паспорт, но и получать дивиденды от своих вложений.

Как гражданину Азербайджана получить еще один паспорт

Чаще всего гражданство, оформляемое за инвестиции, не требует аннулирования имеющегося. Однако нужно учесть, что второе и двойное гражданство - не одно и то же. Разница состоит в том, что двойное гражданство предполагает наличие соглашений между государствами, а в случае со вторым его обладателя признают лишь своим гражданином обе страны, поэтому он несет равные обязанности перед ними.

Двойное гражданство в Азербайджане законами не разрешено. Тем не менее азербайджанцу реально стать обладателем паспорта другой державы, получив второе гражданство и сообщив об этом в Государственную миграционную службу родной страны. Эксперты компании "Иммигрант Инвест" отметили направления по экономическому гражданству, которые могут быть наиболее интересны жителям Азербайджана.

​Гражданство Турции: детали

Турецкая программа для инвесторов работает с 2017 г. 9 из 10 заявителей выбирают ее за наличие опции по покупке недвижимости, которая дорожает с каждым годом, а при сдаче в аренду приносит стабильный доход. Разрешено приобретать:

Первичные, вторичные жилые и коммерческие объекты за $400000+.

Несколько единиц общей стоимостью не менее программной.

Участки, где есть здание стоимостью от $400000 или выдано разрешение на строительство.

Помимо недвижимости, в рамках программы можно вкладываться в капитал местных компаний, депозиты, инвестфонды, гособлигации. Порог: $500000. Все активы возвратны спустя 3 года.

Паспорта оформляются за 8+ мес. преимущественно дистанционно. Инвестору и его супруге (-у) нужно приехать в страну, чтобы сдать биометрию и подать заявку. Гражданство позволяет получить визу E-2 для ведения коммерческой деятельности в Штатах, посещать без виз 116 стран и в дальнейшем может быть передано по наследству.

Что предлагают Карибы

Страны Карибского бассейна стали первыми, где в 1984 г. правительством Сент-Китса и Невиса было внедрено понятие инвестиционного гражданства. Позже такие паспорта стали предоставляться Гренадой, Доминикой, Антигуа и Барбудой, Сент-Люсией. В карибских программах участвуют с целью:

Полностью дистанционного оформления второго гражданства в срок от 6-8 мес. для супругов, детей до 25-30 лет, родителей, братьев, сестер.

Получения 10-летней турвизы B-1/B-2, а с паспортом Гренады - визы Е-2 в США.

Снижения налоговых затрат. На Карибах нет отчислений с роялти, процентов, дивидендов, наследства, прироста капитала, зарплаты.

Ведения бизнеса с таможенными и другими преференциями благодаря членству стран в Содружестве наций и КАРИКОМ.

Вариантов инвестирования несколько. Это могут быть невозвратные вложения в госфонды и возвратные в недвижимость. Объекты можно сдавать в аренду, а спустя 3-7 лет продать. Минимальные затраты - в Доминике: от $200000. Максимальные - в Сент-Китсе: от $250000.

Процесс получения занимает от 6-8 мес. Некоторых родственников допускается присоединить к программе после выдачи паспортов другим участникам по первичной заявке. Граждане Сент-Китса смогут передать свой статус новорожденным детям.

Вануату: быстрое и недорогое решение

Это государство позволяет получить паспорт всего за 1-4 мес. Взносы по программе стартуют от $130000, их нужно перечислить на счет Нацфонда развития. Также добавляется:

На жену/мужа - $20000.

На детей до 25 лет, родителей от 50 лет - по $15000

Еще одно условие - наличие у инвестора накоплений от $250000. Личное участие заявителей при получении понадобится минимальное: им нужно посетить Вануату либо консульство в Нумеа, Дубае, Гонконге, Брюсселе для сдачи биометрии.

Паспорт Вануату дает право на безвизовый въезд в 84 страны (включая Малайзию, Сингапур, Гонконг), открывает возможность оформления визы B-1/B-2 на 5-летний срок. Для предпринимателей действует эксклюзивное предложение: при открытии международной компании они 20 лет вместо налогов могут платить взнос 300$/год.

Европейские варианты

Программа по выдаче паспортов через прямые инвестиции работает на Мальте. Условия:

Взнос в Фонд нацразвития от €600000 для гражданства через 3 года либо €750000 - спустя 1 год.

Покупка жилья в стране за €700000 или аренда за €12000-16000/мес.

Взнос на благотворительность - от €10000.

Наряду с этим многие страны ЕС выдают ВНЖ на инвестиционной основе, который упрощает путь к гражданству. В срок от 5 до 11 лет реально получить паспорт при вложениях от €250000 (Италия, Греция, Венгрия, Португалия).

Уже на этапе ВНЖ резиденты ЕС могут без виз посещать страны Шенгена, а с паспортом их количество увеличивается до 160+. Ряд государств предоставляет выгодные налоговые условия. Например, корпоративный налог в Венгрии - всего 9%.

Несмотря на существенные расходы, популярность инвестиционных программ у состоятельных граждан Азербайджана стабильно высока. Не удивительно, ведь это рациональный способ уберечь свои финансы от инфляции, получить прибыль на короткой и длинной дистанциях