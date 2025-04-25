В Таиланде рухнул самолет, есть погибшие

Легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи одного из пляже Таиланда, погибли пять человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Khaosod.

"Небольшой самолет потерпел крушение перед пляжем Ча-Ам, в результате чего погибли пять человек и один человек получил серьезные ранения", - пишет издание.

По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в воду примерно в 100 метрах от берега.

На месте ЧП работают спасательные службы, но проведение поисково-спасательных мероприятий затруднено из-за того, что точка падения находится на водной акватории.

Модель самолета и количество человек, которые находились на борту, пока неизвестно. По данным Pattayapeople.ru, в самолете могли находиться парашютисты.