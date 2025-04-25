Вашингтон и Пекин провели встречу по вопросам торговли

Американский президент Дональд Трамп заявил, что представители США и КНР 24 апреля утром провели встречу по вопросам торговли.

"У них была встреча сегодня утром. Я не могу вам сказать, неважно, кто это - они. Возможно, мы расскажем об этом позже, но у них была встреча сегодня утром", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Его спросили, ведут ли Вашингтон и Пекин переговоры по вопросам торговли. "И мы проводим встречи с Китаем", - добавил он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на просьбу прокомментировать заявления Трампа о контактах Китая и США по вопросам торговли заявил, что власти КНР не начинали переговоров с правительством Соединенных Штатов по торговым вопросам и пошлинам. "Это все ложная информация. Насколько мне известно, Китай и США не проводили консультаций или переговоров по тарифному вопросу, не говоря уже о достижении соглашения", - сказал он.

В среду Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Китаем по двусторонней торговле и таможенным пошлинам и этот диалог идет хорошо. Он также утверждал, что Вашингтон и Пекин контактируют по торговым вопросам на ежедневной основе.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля американский лидер сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, а в этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.

Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.