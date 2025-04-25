Почему некоторые свадьбы в банкетных залах оплачиваются неофициально?

В банкетных залах проводятся свадьбы на 200-300, а порой и на 500 или даже тысячу человек. Интересно, что при оплате - наличными или безналично - одни администраторы выдают квитанцию, а другие - нет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, администратор одного из банкетных залов, где проводилась съёмка, сообщил, что они выдают квитанции за предоставленные услуги в расчёте на количество гостей как заказчику свадьбы, так и налоговой службе.

Тем не менее, в большинстве банкетных залов квитанции после свадьбы не предоставляются, а иногда оплата и вовсе не проводится официально.

По мнению экспертов, за этим могут стоять различные причины. Основная из них - сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов.

Другой возможной причиной отсутствия квитанций может быть негласная договорённость. Дело в том, что если банкетный зал выдает официальную квитанцию, то и стоимость услуг, как правило, оказывается выше.

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