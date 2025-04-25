https://news.day.az/sport/1747570.html Во Франции трагически погибла горнолыжница Французская горнолыжница Марго Симон погибла в возрасте 18 лет во время подготовки к соревнованиям Red Bull Alpine Park в Валь-д'Изере. Как передает Day.Az, об этом сообщили представители курорта, пишет RMC Sport. Трагедия произошла 24 апреля. Организаторы отменили соревнования, но детали инцидента не раскрываются.
Во Франции трагически погибла горнолыжница
Французская горнолыжница Марго Симон погибла в возрасте 18 лет во время подготовки к соревнованиям Red Bull Alpine Park в Валь-д'Изере.
Как передает Day.Az, об этом сообщили представители курорта, пишет RMC Sport.
Трагедия произошла 24 апреля. Организаторы отменили соревнования, но детали инцидента не раскрываются. Отмечается, что условия на трассе в момент тренировки были благоприятными.
Симон была действующей чемпионкой Франции в слаломе среди девушек до 18 лет.
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