Во Франции трагически погибла горнолыжница

Французская горнолыжница Марго Симон погибла в возрасте 18 лет во время подготовки к соревнованиям Red Bull Alpine Park в Валь-д'Изере.

Как передает Day.Az, об этом сообщили представители курорта, пишет RMC Sport.

Трагедия произошла 24 апреля. Организаторы отменили соревнования, но детали инцидента не раскрываются. Отмечается, что условия на трассе в момент тренировки были благоприятными.

Симон была действующей чемпионкой Франции в слаломе среди девушек до 18 лет.