США предложат Саудовской Аравии купить оружие на $100 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить Саудовской Аравии заключить сделку о продаже американского оружия общей стоимостью более $100 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Как сообщили шесть его собеседников, об этом планируется объявить во время запланированного на май 2025 года визита Трампа в королевство. Как отмечает агентство, предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом так и не смогла финализировать соглашение с Саудовской Аравией, которое должно было стать частью сделки о нормализации отношений между королевством и Израилем.

В частности, предшественник Трампа предлагал Саудовской Аравии более широкий доступ к передовым системам вооружений США в обмен на то, что королевство воздержится от закупок оружия у Китая и запретит Пекину осуществлять дальнейшие капиталовложения в страну. В то же время Reuters не смог установить, включает ли предложение нынешней администрации схожие требования.

По данным двух источников, корпорация Lockheed Martin может поставить Саудовской Аравии военно-транспортные самолеты C-130. Один из них указал, что концерн также планирует продать стране ракеты и радары. Еще четыре собеседника указали, что значительная роль в военных поставках также отведена производящей аэрокосмическую продукцию RTX Corporation (прежнее название - Raytheon Technologies). Помимо нее, собственные сделки могут подписать Boeing, Northrop Grumman и General Atomics.

По данным агентства, некоторые из входящих в пакет сделок являются новыми, а другие готовятся уже давно. Например, Саудовская Аравия впервые запрашивала у General Atomics информацию о производимых ею беспилотниках еще в 2018 году. В последние 12 месяцев стороны сфокусировали свое внимание на сделке о поставках дронов MQ-9B SeaGuardian и летательных аппаратов другого типа общей стоимостью $20 млрд. Как подчеркнули собеседники Reuters, топ-менеджеры нескольких оборонных концернов рассматривают возможность поездки в регион в составе американской делегации.

Трое собеседников агентства указали, что, как ожидается, США и Саудовская Аравия обсудят поставку истребителей пятого поколения F-35, интерес к которым королевство проявляет уже несколько лет. Однако, как отметили источники Reuters, они считают низкой вероятность того, что сделка об этих боевых самолетах может быть подписана во время визита. Как подчеркивается в материале, США всегда обеспечивают, чтобы их ключевой союзник Израиль обладал более совершенным американским оружием, чем арабские страны, а истребители F-35 находятся на вооружении израильских ВВС уже девять лет.