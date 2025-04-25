В Азербайджане вновь предупредили население о кибератаках

МВД Азербайджана в очередной раз обратилось к гражданам в связи с угрозой кибератак.

Как передает Day.Az, в ведомстве предупредили, что мошенники могут звонить, отправлять сообщения или ссылки с "предупреждением" от имени банков.

"Наши специалисты обнаружили попытку кибервмешательства в вашу банковскую карту, ваши средства могут быть украдены в любой момент. Пожалуйста, предоставьте данные вашей карты для защиты средств", - приводится пример в обращении МВД.

Как отметили в ведомстве, гражданам могут даже позвонить через видеосвязь, чтобы завоевать доверие и затем присвоить деньги.

В обращении подчеркивается, что сотрудники банка никогда не будут звонить вам с просьбой предоставить пароли от карты, отправлять ссылки, SMS или письма с подобными требованиями.

"В случае подозрительных операций или проблем в системе, банк не будет запрашивать у вас конфиденциальные данные карты.

Единственное, что может запросить сотрудник банка - это последние или первые 4 цифры карты, зарегистрированный контактный номер и FIN-код удостоверения личности", - напомнили в МВД.