Нейросеть смогла предсказать диагноз за год до врачей

Девушка ввела свои симптомы в чат с нейросетью и получила серьезный диагноз, но игнорировала его год.

Как передает Day.Az, историю 27-летней британки опубликовало издание Daily Mail.

Марли Гарнрайтер в 2024 году стала замечать у себя ночную потливость и зуд кожи, но списывала эти симптомы на тревогу и горе после потери отца. Когда же она обратилась к врачу, все ее анализы оказались в норме. Тогда женщина внесла свои симптомы в чат-бот, который поставил ей серьезный диагноз.

"Он сказал, что у меня рак крови. Мои друзья отнеслись к этому скептически и сказали, что обращаться следует только к настоящим врачам", - вспоминает она.

Несколько месяцев спустя Гарнрайтер снова записалась к врачу - у нее болела грудь, к прежним симптомам добавилась постоянная усталость. Снимок показал новообразование в левом легком, а анализы показали лимфому Ходжкина - излечимый тип рака крови, развивающийся в белых кровяных клетках. Теперь женщине предстоит курс химиотерапии.

"Очень важно прислушиваться к своему телу. Иногда мы склонны терять связь со своей интуицией", - поделилась своими размышлениями она.