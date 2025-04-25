https://news.day.az/world/1747584.html Фонтан кипятка в Владивостоке поднялся до уровня девятиэтажного дома - ВИДЕО Фонтан кипятка высотой в девятиэтажку образовался во Владивостоке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Из-за прорыва трубы сильная струя кипятка бьёт прямо по жилому дому. Вода достает до балконов жильцов на верхних этажах.
Фонтан кипятка в Владивостоке поднялся до уровня девятиэтажного дома - ВИДЕО
Фонтан кипятка высотой в девятиэтажку образовался во Владивостоке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за прорыва трубы сильная струя кипятка бьёт прямо по жилому дому. Вода достает до балконов жильцов на верхних этажах.
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