Фонтан кипятка в Владивостоке поднялся до уровня девятиэтажного дома

Фонтан кипятка высотой в девятиэтажку образовался во Владивостоке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за прорыва трубы сильная струя кипятка бьёт прямо по жилому дому. Вода достает до балконов жильцов на верхних этажах.