Анонсирован визит делегации МАГАТЭ в Иран

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерена посетить в Иран на этой неделе. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее выступление транслировал YouTube-канал ANI News.

14 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении до конца апреля посетить Иран для обсуждения ядерной сделки. По его словам, продолжение сотрудничества между Ираном и агентством крайне важно.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов. Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

30 марта Трамп пригрозил Ирану "невиданными ранее бомбардировками", если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения, в рамках которого исламская республика обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

Ранее Трамп пообещал, что с Ираном "произойдет плохое", если он не договорится с США.