Госдеп США о дальнейшем укреплении энергосотрудничества с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Соединённые Штаты намерены и далее укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере углеводородов.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend старший советник Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Эрик Джейкобс.

Он подчеркнул, что США признают важность Южного газового коридора для Азербайджана и всего региона.

"Соединённые Штаты гордятся своей ролью как в реализации Южного газового коридора, так и в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Мы прилагаем серьёзные усилия совместно с нашими европейскими партнёрами и союзниками, чтобы обеспечить Европу доступной, надёжной и безопасной энергией. Газ остаётся ключевым элементом для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию и будет оставаться предпочтительным видом топлива на протяжении десятилетий.

Соединённые Штаты рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с союзниками и партнёрами для раскрытия энергетического потенциала, обеспечивая право каждой страны использовать собственные ресурсы для развития и процветания. Мы открыты к сотрудничеству в целях выявления и ускорения возможностей, направленных на укрепление энергетической безопасности и экономического роста США, американского бизнеса и энергетического сектора", - отметил Джейкобс.

Он также добавил, что Азербайджан, как и Соединённые Штаты, обладает богатыми природными энергетическими ресурсами.

"США намерены укреплять сотрудничество с Азербайджаном в области углеводородов по мере расширения наших двусторонних отношений. Мы рассчитываем на совместную работу с Азербайджаном для раскрытия энергетического потенциала и обеспечения права каждой страны использовать собственные ресурсы для развития и процветания. Использование энергетического богатства для создания экономических возможностей, улучшения системы здравоохранения и образования, а также повышения качества жизни граждан - это обязанность любого ответственного правительства", - резюмировал Джейкобс.