В Азербайджане стартует телевизионный конкурс "Мугам"

При поддержке Фонда Гейдара Алиева стартует IX телевизионный конкурс "Мугам".

Как передает Day.Az, в настоящее время проводятся отборочные туры конкурса, организованного министерством культуры и Азербайджанским телевидением.

В отборочных турах, которые продлятся до 30 апреля, из числа претендентов, подавших документы на участие в конкурсе со всех регионов республики, жюри отберет 20 молодых и 10 юных конкурсантов.

В состав жюри входят народные артисты Ариф Бабаев, Мелекханум Эйюбова, Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Сакина Исмайлова, Сардар Фараджев, Вамиг Мамедалиев, заслуженный работник культуры Ильгар Фахми.

В IX телевизионном конкурсе "Мугам", который стартует 13 мая, примут участие юноши и молодежь в возрасте от 8 до 30 лет. Мальчики в возрасте от 14 до 17 лет не допускаются к конкурсу из-за периода изменения голоса. Конкурс будет проходить в двух возрастных категориях: юноши от 8 до 16 лет и молодежь от 16 до 30 лет.

По вторникам и четвергам в прямом эфире на Азербайджанском телевидении и Мədəniyyət TV состоятся соревнования сначала среди юношей, а затем среди молодежи и будут определены победители в каждой категории.

Участники конкурса представят газели классических и современных азербайджанских поэтов по разделам мугама, а также исполнят народные песни, теснифы и зерби-мугамы.

В конце августа же запланировано проведение финального концерта IX телевизионного конкурса "Мугам" и награждение победителей.