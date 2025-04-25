ОБСЕ подтверждает готовность к укреплению партнерства с Азербайджаном

ОБСЕ подтверждает свою приверженность укреплению партнерства с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Я рад находиться сегодня в Баку с моим первым официальным визитом в качестве генерального секретаря ОБСЕ. Цель моего визита - подтвердить твёрдую приверженность ОБСЕ нашему давнему партнёрству с Азербайджаном, а также всем усилиям, направленным на обеспечение мира и стабильности в регионе", - сказал он.

По словам генсека, диалог и дипломатия должны оставаться основой усилий на пути к устойчивому и прочному миру, основанному на уважении суверенитета и территориальной целостности государств. Он также отметил, что ОБСЕ продолжит сотрудничество с Азербайджаном по таким важным направлениям, как содействие экономической региональной взаимосвязанности и борьба с изменением климата.