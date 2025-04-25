Сеул обратился к Вашингтону

Южная Корея попросила США сделать исключения в тарифной политике для южнокорейских товаров, взамен республика предлагает сотрудничество в сфере энергетики и судостроения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба южнокорейского министерства финансов.

В Вашингтоне 24 апреля прошли консультации Республики Корея и США, в которых приняли участие министр финансов Чхве Сан Мок, министр торговли Ан Док Кын, министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Министр торговли Ан Док Кын предложил различные проекты с двусторонним участием, направленные на восстановление американского судостроения, улучшение энергетической безопасности Республики Корея, а также касающиеся двусторонней торговли. Он также запросил изъятия в отношении взаимных пошлин для Республики Корея и отраслевых пошлин, - говорится в сообщении. - Консультации прошли в дружественной атмосфере".

В апреле президент США Дональд Трамп объявил, что тарифы для южнокорейских товаров составят 25%, но на 90 дней снизил их до 10%. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.