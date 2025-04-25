США и Иран продолжат переговоры

Завтра в Омане состоится третий раунд переговоров между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросам ядерной программы Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Ирана Исмаила Бегаи, Аббас Арагчи вылетит в Оман сегодня вечером.

На следующий день пройдут как технические и экспертные встречи, так и переговоры на высоком уровне между делегациями США и Ирана.

По информации агентства Tasnim, техническую часть переговоров с иранской стороны возглавят заместители главы МИД Меджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади, а американскую делегацию в экспертных консультациях представит глава отдела политического планирования Госдепартамента Майкл Антон.

Представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что это будет первая встреча технических команд двух стран в рамках данного переговорного процесса.