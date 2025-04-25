https://news.day.az/economy/1747847.html Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества в области "зеленой" энергии - ФОТО Между Азербайджаном и ОАЭ проведены переговоры о совместной деятельности в экономическом секторе, торговле, инвестициях, расширении сотрудничества в области промышленных парков и "зеленой" энергии. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.
Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества в области "зеленой" энергии - ФОТО
Между Азербайджаном и ОАЭ проведены переговоры о совместной деятельности в экономическом секторе, торговле, инвестициях, расширении сотрудничества в области промышленных парков и "зеленой" энергии.
Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.
"С делегацией во главе с коллегой Абдуллой бин Тугом Аль-Марри, министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов была обсуждена совместная деятельность стран в экономической сфере, расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленных парков и "зеленой" энергетики", - говорится в публикации.
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