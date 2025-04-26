https://news.day.az/world/1747883.html Последствия после сильнейших ливней в Греции - ВИДЕО Наводнение после сильнейших ливней на крупнейших островах Греции Крите и Родосе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Последствия после сильнейших ливней в Греции - ВИДЕО
Наводнение после сильнейших ливней на крупнейших островах Греции Крите и Родосе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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