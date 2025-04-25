https://news.day.az/world/1747652.html Военные колонны Пакистана направляются к границе с Индией - ВИДЕО Пакистанская армия продолжает наращивать свои силы вдоль международной границы с Индией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Военные колонны Пакистана направляются к границе с Индией - ВИДЕО
Пакистанская армия продолжает наращивать свои силы вдоль международной границы с Индией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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