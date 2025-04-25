МИД распространил заявление по поводу сожжения азербайджанского флага в Армении и Франции
Мы решительно осуждаем сожжение Азербайджанского флага 23 апреля во время "факельного шествия" в столице Армении Ереване, а также 24 апреля во время собрания армянской общины в столице Франции Париже.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.
"Правительства Армении и Франции должны были своевременно предотвратить подобные кампании, которые являются воплощением укоренившейся этнической ненависти, и принять соответствующие меры предосторожности.
Правительство Армении и Франции должно привлечь к ответственности лиц, совершивших эти действия.
Подобные акты, которые по-прежнему являются явным проявлением реваншистского и этнического ненавистнического мышления в Армении и за ее пределами, должны быть осуждены и предотвращены на международном уровне", - говорится в сообщении МИД.
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