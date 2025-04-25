Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана наделено новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении уполномоченного органа Азербайджанской Республики в Межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности Содружества Независимых Государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики определено уполномоченным органом Азербайджанской Республики в Межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности Содружества Независимых Государств.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о том, что Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики определено уполномоченным органом Азербайджанской Республики в Межгосударственном Совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.