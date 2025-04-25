Тува Джихангир Атасевер выразил надежду на участие Азербайджана в исследованиях микрогравитации

Хотелось бы, чтобы в ближайшие годы Азербайджан также стал участником исследований микрогравитации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил турецкий астронавт Тува Джихангир Атасевер в рамках второго дня Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

Он напомнил, что в 2024 году Турцие удалось отправить в космос двух человек.

"Один из них - мой соотечественник Альпер Гезеравджи. Он вписал свое имя в историю тюркского мира. Во время той миссии было проведено 13 научных экспериментов. Спустя пять месяцев состоялась вторая космическая миссия, в которой мне выпала возможность участвовать. В ходе этого полета были проведены 7 различных научных исследований и достигнуты значительные успехи в проведении научных экспериментов в микрогравитационной среде. В ближайшие годы мы стремимся реализовать более амбициозные цели в этих исследованиях.

Эти цели включают и сотрудничество с Азербайджаном. Азербайджан - это место, где родилась и выросла моя мама. Во время полета в космос я взял с собой флаги и Турции и Азербайджана. В ближайшие годы я очень хочу, чтобы в наших исследованиях микрогравитации также участвовал Азербайджан. Это укрепит связи между Азербайджаном и Турцией",- добавил он.