Какова текущая ситуация с корью в Азербайджане?

Вчера Департамент государственных служб здравоохранения Техаса (США) опубликовал настораживающее заявление: в западной части штата число случаев заражения корью достигло 624. За последние пять дней зарегистрировано 27 новых случаев заболевания.

На фоне ухудшения ситуации в США возникает закономерный вопрос: существует ли угроза распространения кори в Азербайджане? Какова текущее эпидемиологическое положение?

Как передает Day.Az, в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана сообщили Bizim.Media, что в нашей стране ситуация остается стабильной. В ведомстве подчеркивают, что число случаев кори заметно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"С марта прошлого года в республике регистрируются лишь единичные случаи кори. Лечебные учреждения продолжают проводить плановую вакцинацию против заболевания", - отметили специалисты.