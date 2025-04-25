Азербайджан сконцентрируется на развитии цифровой экономики и "зеленых" проектов

Цифровая экономика - одно из приоритетных направлений экономической политики Азербайджана

Как сообщает Day.Az, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей сегодня в Баку конференции на тему "Конституция и Суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, необходимо разрабатывать бизнес-стратегии, соответствующие трендам будущего, а также продолжать развивать человеческие ресурсы.

"Важно использование современных технологий, внедрение инновационных подходов в продукцию и услуги. В этом контексте поддерживаются инициативы молодых предпринимателей, особое внимание уделяется укреплению экосистемы стартапов, а также "зеленым" проектам.

Свободная экономическая зона Алят, имеющая важное значение с точки зрения диверсификации экономики страны, также поэтапно передается в пользование инвесторам. Благоприятные условия, предлагаемые в СЭЗ, повышают интерес к этому месту",- добавил Э.Алиев.