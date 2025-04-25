Трамп может предложить Саудовской Аравии многомиллиардную сделку

По словам собеседников агентства, об этом могут объявить во время визита Трампа в королевство.

В публикации отмечается, что в рамках договоренностей корпорация Lockheed Martin может поставить Саудовской Аравии военно-транспортные самолеты C-130. Также стороны могут обсудить поставку истребителей пятого поколения F-35, интерес к которым королевство проявляет уже несколько лет.