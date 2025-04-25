https://news.day.az/world/1747816.html Трамп может предложить Саудовской Аравии многомиллиардную сделку Администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить Саудовской Аравии заключить сделку о продаже американского оружия общей стоимостью более $100 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп может предложить Саудовской Аравии многомиллиардную сделку
По словам собеседников агентства, об этом могут объявить во время визита Трампа в королевство.
В публикации отмечается, что в рамках договоренностей корпорация Lockheed Martin может поставить Саудовской Аравии военно-транспортные самолеты C-130. Также стороны могут обсудить поставку истребителей пятого поколения F-35, интерес к которым королевство проявляет уже несколько лет.
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