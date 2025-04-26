Республиканский банк крови Азербайджана усилит донорскую сеть в регионах

В регионах Азербайджана планируется увеличить запасы крови и создать новые отделения.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом сказал исполнительный директор Республиканского банка крови Эльхан Нагиев.

Он отметил, что главной задачей Республиканского банка крови министерства здравоохранения является обеспечение надёжного, стабильного и бесперебойного кровоснабжения по всей стране, а также активизация работы по развитию добровольного донорства.

"В этом направлении мы планируем модернизировать системы сбора и контроля крови, оснастив их современными технологиями, увеличить запасы крови в регионах и создать новые отделения. Параллельно особое внимание уделяется развитию сотрудничества с системой Обязательного медицинского страхования для более эффективного и скоординированного оказания услуг крови", - подчеркнул Э.Нагиев.

По его словам, цель заключается не только в повышении уровня обеспеченности запасами крови, но и в дальнейшем усилении роли качественных и безопасных служб крови в деле спасения человеческих жизней.