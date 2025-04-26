Республиканский банк крови Азербайджана усилит донорскую сеть в регионах
В регионах Азербайджана планируется увеличить запасы крови и создать новые отделения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Республиканского банка крови Эльхан Нагиев.
Он отметил, что главной задачей Республиканского банка крови министерства здравоохранения является обеспечение надёжного, стабильного и бесперебойного кровоснабжения по всей стране, а также активизация работы по развитию добровольного донорства.
"В этом направлении мы планируем модернизировать системы сбора и контроля крови, оснастив их современными технологиями, увеличить запасы крови в регионах и создать новые отделения. Параллельно особое внимание уделяется развитию сотрудничества с системой Обязательного медицинского страхования для более эффективного и скоординированного оказания услуг крови", - подчеркнул Э.Нагиев.
По его словам, цель заключается не только в повышении уровня обеспеченности запасами крови, но и в дальнейшем усилении роли качественных и безопасных служб крови в деле спасения человеческих жизней.
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