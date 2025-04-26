https://news.day.az/society/1747990.html Путешественник из Сирии поражен темпами восстановления Карабаха Темпы восстановления Карабаха поражают. Как передает Day.Az, об этом сказал в Trend путешественник из Сирии Фади Асси во время поездки в Джебраильский район. "Впечатляет то, как быстро здесь ведётся строительство, сколько уже построено за короткий срок.
Путешественник из Сирии поражен темпами восстановления Карабаха
Темпы восстановления Карабаха поражают.
Как передает Day.Az, об этом сказал в Trend путешественник из Сирии Фади Асси во время поездки в Джебраильский район.
"Впечатляет то, как быстро здесь ведётся строительство, сколько уже построено за короткий срок. Правительство предоставляет людям новое бесплатное жильё взамен разрушенных домов", - сказал он.
Отметим, что сегодня делегация всемирно известного клуба путешественников "NomadMania" совершает поездку в Джебраильский район. Путешественники ознакомятся с операциями по разминированию в селе Мехдили. Ранее они побывали в Физули, Шуше и Ханкенди.
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