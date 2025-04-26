https://news.day.az/society/1747917.html В одной из главных рек Азербайджана значительно повысился уровень воды Уровень воды в верховьях реки Араз увеличился на 41 сантиметр. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, к утру 26 апреля, согласно данным автоматических гидрологических станций, зафиксировано повышение водности в ряде рек.
В одной из главных рек Азербайджана значительно повысился уровень воды
Уровень воды в верховьях реки Араз увеличился на 41 сантиметр.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, к утру 26 апреля, согласно данным автоматических гидрологических станций, зафиксировано повышение водности в ряде рек.
Так, в реках Большого Кавказа уровень воды поднялся: в Гусарчай-Кузун на 31 сантиметр, в Айричай-Агъязы - на 9 сантиметров, в Гудиалчай-Гымыл - на 4 сантиметра, в Катехчай-Габиздере - на 3 сантиметра.
Также отмечено увеличение уровня воды в реках, протекающих через Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы: в Хакаричай-Баласолтанлы - на 11 сантиметров, в Бергюшадчай-Алигулуушагы - на 10 сантиметров.
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