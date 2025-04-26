Перед Ватиканским собором этой ночью кружили сотни птиц

Сотни птиц кружили этой ночью над площадью Святого Петра перед Ватиканским собором, где через несколько часов начнется погребальная церемония скончавшегося в понедельник Папы Римского Франциска.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.