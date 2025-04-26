https://news.day.az/world/1747916.html Перед Ватиканским собором этой ночью кружили сотни птиц - ВИДЕО Сотни птиц кружили этой ночью над площадью Святого Петра перед Ватиканским собором, где через несколько часов начнется погребальная церемония скончавшегося в понедельник Папы Римского Франциска. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Перед Ватиканским собором этой ночью кружили сотни птиц - ВИДЕО
Сотни птиц кружили этой ночью над площадью Святого Петра перед Ватиканским собором, где через несколько часов начнется погребальная церемония скончавшегося в понедельник Папы Римского Франциска.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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