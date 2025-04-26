Иран направил ноту протеста Нидерландам

Министерство иностранных дел Ирана направило Нидерландам ноту протеста из-за обвинений, выдвинутых Службой национальной безопасности этой страны против Ирана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана.

Было отмечено, что сегодня посол Нидерландов в Тегеране Эмиль де Бонт (Emiel de Bont) был вызван генеральным директором департамента МИД Ирана по странам Западной Европы Алирзой Юсифи в министерство, где ему вручили ноту протеста.

Иранская сторона отвергла обвинения, выдвинутые против нее в годовом отчете Службы национальной безопасности Нидерландов, назвав их необоснованными.

Отметим, что Служба нацбезопасности Нидерландов (AIVD) в своем ежегодном отчете объявила Иран подозреваемой стороной в совершении убийств двух политических оппонентов в Нидерландах и Испании и предупредила о продолжении этих угроз.