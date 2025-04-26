https://news.day.az/society/1747927.html Несчастный случай на бакинском бульваре На Бакинском бульваре произошла трагедия. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 25 апреля около 16:00 на проспекте Нефтчиляр внезапно скончался член Коллегии адвокатов Азербайджана Кянан Салех оглу Алиев, 1975 года рождения.
Несчастный случай на бакинском бульваре
На Бакинском бульваре произошла трагедия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 25 апреля около 16:00 на проспекте Нефтчиляр внезапно скончался член Коллегии адвокатов Азербайджана Кянан Салех оглу Алиев, 1975 года рождения.
По предварительным данным, причиной смерти во время прогулки в Национальном приморском парке стала сердечная недостаточность.
По данному факту проводится расследование в прокуратуре Сабаильского района.
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