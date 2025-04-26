Несчастный случай на бакинском бульваре

На Бакинском бульваре произошла трагедия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 25 апреля около 16:00 на проспекте Нефтчиляр внезапно скончался член Коллегии адвокатов Азербайджана Кянан Салех оглу Алиев, 1975 года рождения.

По предварительным данным, причиной смерти во время прогулки в Национальном приморском парке стала сердечная недостаточность.

По данному факту проводится расследование в прокуратуре Сабаильского района.