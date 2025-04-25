https://news.day.az/world/1747575.html Перестрелка между индийскими и пакистанскими военными Военные Индии и Пакистана открыли огонь на линии контроля в районе Джамму и Кашмира. Как сообщает агентство PTI со ссылкой на источник в индийской армии, стрельба велась с пакистанской стороны из стрелкового оружия. В ответ индийские военные приняли меры и открыли ответный огонь.
Перестрелка между индийскими и пакистанскими военными
Военные Индии и Пакистана открыли огонь на линии контроля в районе Джамму и Кашмира.
Сообщений о пострадавших на момент публикации не поступало, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, инцидент произошёл на фоне роста напряжённости между странами после недавнего теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 мирных жителей.
В связи с произошедшим в регионе продолжаются антитеррористические операции. Индийские силовики сообщили, что минувшей ночью произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками служб безопасности.
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