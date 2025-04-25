Перестрелка между индийскими и пакистанскими военными

Военные Индии и Пакистана открыли огонь на линии контроля в районе Джамму и Кашмира.

Сообщений о пострадавших на момент публикации не поступало, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошёл на фоне роста напряжённости между странами после недавнего теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 мирных жителей.

В связи с произошедшим в регионе продолжаются антитеррористические операции. Индийские силовики сообщили, что минувшей ночью произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками служб безопасности.